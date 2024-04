Ciaramitaro: “Palermo? Futuro roseo, contro il Parma può esaltarsi. Sui playoff…”

“Il Parma ha fatto un grande campionato, dispone di calciatori di livello e ha un motore diverso rispetto a tutte le altre squadre. Pecchia ha dato un buon gioco e ha valorizzato tanti calciatori. Con l’esperienza degli anni passati hanno fatto tesoro di qualche errore. E così quest’anno hanno ingranato per bene”.

Sono queste le parole rilasciate ai microfoni di TuttoMercatoWeb dall’ex centrocampista di Modena, Parma e Palermo, Maurizio Ciaramitaro. L'ex giocatore, durante l'intervista, si è soffermato sulla stagione dei rosanero e su quella della capolista Parma ormai ad un passo dalla promozione in A, che si affronteranno venerdì sera al "Renzo Barbera".

“Il Palermo contro le big può esaltarsi. Anche contro la Sampdoria se avesse vinto non avrebbe rubato nulla. Le partite contro Ternana e Cremonese hanno compromesso il cammino ma ora bisogna fare squadra. Alla fine il Palermo farà i playoff e il fattore campo sarà importantissimo: bisogna aiutare la squadra e l’atteggiamento del pubblico mi è piaciuto. Senza fare polemiche sterili come quelle che ho letto su Mirko Pigliacelli che invece è un portiere affidabile e lo ha sempre dimostrato. Poi ho apprezzato tanto le parole del Direttore Gardini. Il Palermo vuole crescere su tutti i fronti e il futuro è roseo. Dalle strutture al settore giovanile”.