Cessione Palermo, non solo il City Group: James Pallotta sul club di Dario Mirri

Al centro dei riflettori la vicenda legata alla cessione del Palermo Calcio. Non solo il City Football Group, anche James Pallotta sembrerebbe essere interessato all'acquisizione del club di viale del Fante. Secondo quanto riportato infatti da "La Casa di C", l'ex proprietario della Roma "sta cercando di inserirsi nella trattativa con la holding inglese ed ha anche inviato una LOI (lettera di intenti) per interesse formale", si legge. L'eventuale promozione in Serie B della squadra di Silvio Baldini non sarebbe comunque un fattore dirompente ai fini della buona riuscita della trattativa.