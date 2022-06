CESSIONE PALERMO: MIRRI INCONTRA A MILANO GARDINI E STAFF CITY GROUP. LE ULTIME

Palermo e City Group alla stretta fnale? Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, l'attuale patron del club rosanero Dario Mirri si trova in queste ore a Milano, presumibilmente per definire gli ultimi dettagli che potrebbero sancire la cessione del pacchetto di maggioranza della società di viale del Fante alla prestigiosa holding di proprietà araba con sede in Inghilterra. Il presidente rosanero ha incontrato nel pomeriggio il manager di riferimento del gruppo che fa capo allo sceicco Mansour, Giovanni Gardini, in un noto hotel milanese. Una volta limati i termini dell'operazione si potrebbe procedere all'espletamento degli aspetti burocratici con l'ausilio dell'advisor incaricato, la prestigiosa banca statunitense Lazard, che preludono alla formalizzazione dell'affare. L'imprenditore pubblicitario palermitano dovrebbe cedere l'80% del club alla holding già proprietaria del Manchester City e di altri dieci club in Europa e nel Mondo, e mantenere una quota di minoranza pari a circa il 20%, unitamente alla carica di presidente. Probabilmente tardivo, per quanto perentorio, il trentativo di James Pallotta di irrompere nella trattativa, già in procinto di essere definita tra le parti, in ragione di penali e clausole di riservatezza presenti nell'accordo preliminare stilato, che sancisce una prelazione esclusiva per il City Football Group sull'acquisto del Palermo FC valida fino al prossimo 30 giugno.