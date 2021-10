Cessione Palermo: le tracce dei possibili acquirenti portano al fondo Bc Partners?

La trattativa avviata fra il fondo con sede a Londra e la banca d’affari Lazard sembra essere alle battute finale: le ultime

"È gente che vuole investire nella società. E questa è la garanzia più importante per noi, ma soprattutto per i tifosi che possono così essere sicuri che la società andrà nella mani di persone serie e dalle grandi capacità finanziarie". Parola di Dario Mirri. Nei giorni scorsi, il presidente del Palermo è tornato a parlare del futuro del club di viale del Fante, facendo chiarezza in merito alla trattativa con un fondo che tratta da mesi l'acquisto del Palermo.