Cessione Palermo, il fondo non ha mollato Mirri. Situazione in standby come a dicembre

Il Palermo FC è in vendita e la consulenza nel ruolo di advisor della prestigiosa banca d’affari Lazard per la cessione del pacchetto di maggioranza prosegue. La trattativa più concreta è quella con un fondo di investimento di caratura internazionale con cui già negli ultimi mesi del 2021 il presidente rosanero Dario Mirri ha trattato i termini di accordo trovando una sintesi. Rispetto allo scorso dicembre, ad oggi la situazione è cristallizzata e non risultano ulteriori elementi di novità rispetto all'intesa di massima già definita tra le parti nell'ambito dell'operazione. L'intesa, relativamente a parametri e modalità dell'affare, con i potenziali nuovi investitori che rileverebbero le quote di maggioranza della società di proprietà di Hera Hora e la contestuale permanenza dell'imprenditore palermitano come polo di riferimento manageriale e socio minoritario, sarebbe già stato raggiunto circa quattro mesi fa.