Cessione Palermo: il fondo estero ora congela la trattativa. Le ultime

L'interesse del fondo estero con sede a Londra che in questi mesi ha trattato con la Banca Lazard si sarebbe raffreddato

"Palermo, il fondo estero ora congela la trattativa". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sul futuro del club di viale del Fante. "Il fondo estero con sede a Londra che in questi mesi ha trattato con la Banca Lazard per acquisire quote di maggioranza del Palermo si è tirato indietro o almeno al momento non ha fatto seguire fatti concreti all'accordo che si andava delineando", si legge.