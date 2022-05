Cessione Palermo, emissari del City Group al Barbera per la gara contro la Triestina

Due emissari del City Football Group hanno visitato nella giornata di ieri lo stadio e il museo del Palermo di Mirri

Tra i presenti, c’era Brian Marwood , in passato attaccante (tra le altre anche dell’ Arsenal ) e oggi dirigente del City Football Group . I componenti della holding sono giunti nel piazzale antistante lo stadio Renzo Barbera attorno alle ore 17.20, quando il presidente Dario Mirri era in attesa all’interno della struttura. Insieme al patron rosanero presente anche il direttore sportivo Renzo Castagnini , mentre la squadra aveva già lasciato l'impianto dopo il pranzo di gruppo.

"Di tavoli aperti ce ne sono ancora, ma è evidente che quello col City Football Group abbia assunto un peso diverso (...). L’avvio della due diligence, le prime cifre emerse sull’affare (sei milioni di euro per l’80%) e la possibile conferma di Mirri alla presidenza sono indiscrezioni che delineano con maggiore chiarezza lo stato delle trattative", si legge sul Gds. Molto dipenderà anche dai risultati sportivi che emergeranno dal campo. Non tanto per quanto riguarda l'esito della trattativa, quanto sul tipo di intervento che dovrebbe sostenere la holding in caso di acquisto delle quote di maggioranza del club di viale del Fante.