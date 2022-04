Cessione Palermo, D’Angieri: “Ho parlato con Mirri e Braida, accetterei solo se…”

Le dichiarazioni rilasciate da Nunzio "Pupi" D'Angieri, imprenditore di origini siciliane, a capo di un fondo di famiglia dal valore di 21 miliardi di euro

Il nonno, Nunzio Lo Nardo , era proprio palermitano. E si narra fosse direttore del Teatro Massimo : "Ma questo lo diceva lui, io non lo so. Ma se mi sento siciliano è grazie a lui". Nel dettaglio, D'Angieri ha incontrato nei giorni scorsi Dario Mirri a Milano. "Il dottor Mirri, un uomo di una signorilità straordinaria, mi ha espresso la volontà di cedermi il club. Ci siamo incontrati due settimane fa a Milano, alla pasticceria Cova, ma a me l'operazione può interessare solo se dentro c'è lo stadio. Perché altrimenti una squadra di calcio non si può finanziare, deve essere un centro di attrazione", le sue parole.

Nessun nuovo incontro, dunque, in programma: "Ci siamo visti solo un paio settimane fa, poi non sono più venuto. Ma mi ha mandato una bella fotografia. Investire in Italia, oggi, non è semplice. Noi abbiamo un fondo di famiglia, dentro sono entrati altri fondi importanti, in Belize e nel Delaware. Se poi si è interessato Mansour del City Group, credo che lui sappia fare calcio meglio di me. Il club è molto interessante perché apparentemente non ha debiti, ma al momento ho detto a Mirri di aspettare. Avevo parlato con Braida per darmi una mano, eventualmente, ma se arriva Mansour, bisogna pur riconoscere i propri limiti... Se non succede nulla, vedremo", ha proseguito D'Angieri.