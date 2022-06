Cessione Palermo, accelerata City Group: Mirri e Gardini a Milano. Rinaudo…

Il presidente del Palermo Dario Mirri si è recato a Milano per definire gli ultimi dettagli relativi alla cessione del club rosanero al City Group

Palermo e City Group alla stretta finale? Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, l'attuale patron del club rosanero Dario Mirri si è recato nella giornata di ieri a Milano, presumibilmente per definire gli ultimi dettagli che potrebbero sancire la cessione del pacchetto di maggioranza della società di viale del Fante alla prestigiosa holding di proprietà araba con sede in Inghilterra. Il presidente rosanero ha incontrato nel pomeriggio il manager di riferimento del gruppo che fa capo allo sceicco Mansour, Giovanni Gardini, in un noto hotel milanese (CLICCA QUI PER I DETTAGLI).

"Prima della finale col Padova, da fonti vicine allo stesso Mirri erano rimbalzate ipotetiche date di avvicinamento alla chiusura. (...) L'ultima di queste date, indicava un possibile appuntamento dal notaio per il 1° luglio, ma resta comunque un'incognita", si legge sull'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che focalizza la propria attenzione sulla cessione del pacchetto di maggioranza del club di viale del Fante. Con il passaggio di proprietà, non è escluso inoltre un ribaltone per quanto concerne il polo dirigenziale. Una delle idee degli ultimi giorni - stando a quanto riportato dal Gds - vedrebbe Leandro Rinaudo promosso da responsabile del settore giovanile rosanero a direttore sportivo.

"Nei prossimi giorni si attendono altre visite, sempre da parte di soggetti appartenenti al City Football Group e sempre per vedere in prima persona come si lavora nel Palermo, in previsione di un affare che si avvicina al giorno X", chiosa l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".