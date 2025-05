Cesena-Palermo, i precedenti: il bilancio al Manuzzi sorride ai cesenati

I precedenti della sfida in programma domani

⚽️ 3 maggio 2025 (modifica il 3 maggio 2025 | 07:03)

Nella giornata di domani è in programma Cesena-Palermo, una sfida importante per i rosanero, chiamati a riscattare la brutta sconfitta subita contro il Südtirol al "RenzoBarbera". Le due squadre si sono affrontate in 44 occasioni, con un bilancio leggermente favorevole ai romagnoli: 13 vittorie per il Cesena, 20 pareggi e 11 successi per il Palermo. Allo stadio "Manuzzi", invece, il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri, che contano 10 vittorie, 10 pareggi e soltanto 3 affermazioni rosanero.

L’ULTIMO PRECEDENTE

L’ultimo confronto tra le due squadre al "Manuzzi" risale alla stagione 2017/2018. In quell’occasione la sfida terminò 1-1: Palermo in vantaggio con una rete di Aleksandar Trajkovski, raggiunto poi dal gol di Lamin Jallow per i padroni di casa.

L'ULTIMO TRIONFO ROSANERO

L'ultima vittoria rosanero in casa del Cesena risale alla stagione 2010/2011, la famosa annata della mancata qualificazione in Champions League. Quella sfida si aprì con una rete di Josip Ilicic, pareggio del Cesena con l'ex responsabile del settore giovanile rosanero Erjon Bogdani, nel secondo tempo i ragazzi allora allenati da Delio Rossi entrarono in campo con il piglio giusto e portarono in Sicilia i 3 punti grazie ad una rete spettacolare di Fabrizio Miccoli.