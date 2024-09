Cesena, Mignani: “Non andiamo a Palermo in gita, al Barbera per fare punti”

"Ogni squadra ha tantissime cose da migliorare, ma una settimana non basta per correggerle tutte: sicuramente abbiamo preso tre degli ultimi gol su palla inattiva, ma può succedere che ci siano dei periodi che vanno così ed è chiaro che devi capire dove sbagli". Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". "Saber e Berti sono gli unici indisponibili. E' chiaro che Tommaso sia un giocatore unico che, in questo momento, ci dava vivacità e qualità nella gestione della palla. Comunque, il valore della squadra non passa attraverso un solo giocatore. È stata la prima settimana vera ed intensa per tutti: finalmente abbiamo visto Mendicino e Tavsan sta iniziando a prendere una certa condizione fisica. Prestia sta bene, l’allenamento di oggi mi dice che scegliere la formazione sarà difficile, perché in tanti meriterebbero di giocare", ha proseguito il tecnico del Cesena.