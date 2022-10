Centro Sportivo, via ai lavori. Mirri: “Da marzo il Palermo si allenerà a Torretta”

Via ai lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo del Palermo, che sorgerà prossimamente a Torretta. Questa mattina, l'inaugurazione in via Aldo Moro. Presenti il presidente del Palermo Dario Mirri, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, il presidente della Lega B Mauro Balata ed una delezione della prima squadra, guidata dal tecnico Eugenio Corini e dal direttore sportivo Leandro Rinaudo.