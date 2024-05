CdS: “Palermo-Ascoli, l’ultima occasione. La strategia di Mignani…”

"Palermo-Ascoli, l’ultima occasione". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo ed Ascoli, in scena questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 15:00. E sulle dichiarazioni rilasciate in sede di conferenza stampa dal tecnico Michele Mignani alla vigilia del match. Un discorso che "riflette una chiara intenzione di focalizzare l’attenzione sulla sua squadra piuttosto che sull’avversario. Questa scelta è motivata dal riconoscimento che i problemi principali risiedono all’interno della stessa squadra, nonostante l’importanza della partita per la salvezza dell’Ascoli", si legge.