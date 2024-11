CdS: “Brunori, mancano i tuoi gol. Il mercato di gennaio diventa l’unica soluzione”

Il Corriere dello Sport sottolinea come, in mancanza dei gol di Brunori, "il mercato diventa l'unica soluzione" per una cessione e per l'acquisto di un attaccante "di alto, anzi altissimo, livello."

Il Corriere dello Sport evidenzia i problemi offensivi della squadra, puntando l'attenzione sui centravanti, che "si sobbarcano anche uno sfiancante gioco di sponda," ma che finora hanno prodotto solo tre gol in totale. Henry ha segnato due volte, sebbene “gli sia stato tolto ingiustamente un gol col Cesena,” mentre Brunori ha realizzato una sola rete, su rigore, e Le Douaron, “acquistato come attaccante eclettico,” è ancora a quota zero. Anche se gli esterni come Insigne e Di Mariano hanno contribuito con alcune reti, "di fatto il bottino totale non è soddisfacente."

Brunori, che inizialmente era considerato un valore importante per la squadra, è partito titolare solo quattro volte, l’ultima delle quali il 6 ottobre contro la Salernitana, e ha dovuto fare i conti con un edema al tallone che ne ha limitato l'impiego. Nonostante abbia mostrato spunti positivi da subentrato, Dionisi preferisce schierare un attaccante fisico che “difenda e smisti palla” per garantire equilibrio alla squadra, motivo per cui "usare due punte assieme toglierebbe equilibrio" a un assetto difensivo che è uno dei pochi punti di forza attuali.

Il quotidiano sottolinea che Dionisi, dopo una partita in cui Brunori è rimasto in panchina, ha cercato di stimolarlo dichiarando che "le sue scelte dipendono sempre da come ci si allena." Ma a fronte dei risultati poco brillanti, il Corriere dello Sport conclude che una scelta importante sembra inevitabile: o Brunori riesce a diventare l’attaccante decisivo che manca al gioco della squadra, oppure, qualora non si veda margine di recupero, "il mercato di gennaio diventa l'unica soluzione" per una cessione e per l'acquisto di un attaccante "di alto, anzi altissimo, livello."