CAVESE-PALERMO, DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca la prima vittoria del 2021 nel match in programma contro la Cavese.

Sabato pomeriggio alle ore 15, allo Stadio “Simonetta Lamberti”, andrà in scena la sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Dopo la sosta invernale e una breve pausa dalle attività, la compagine rosanero torna, dunque, a giocare in trasferta. Avversario alla portata per il Palermo, che affronterà l’ultima della classe.

In occasione dell’ultima partita del 2020 contro il Bari, Alberto Pelagotti e compagni hanno portato in dote un punto al termine di un match piuttosto equilibrato. Adesso, però, l’obiettivo di Roberto Boscaglia è aumentare la lucidità e la concretezza sotto porta. I siciliani, d’altra parte, sono alla ricerca di una prestazione convincente anche lontano dal “Renzo Barbera”.

Il tecnico originario di Gela e il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Almici e Marconi. L’esterno basso ex Hellas Verona, che nei giorni scorsi è tornato a correre, di recente si è sottoposto ad indagine strumentale che ha evidenziato il procedimento regolare di cicatrizzazione del legamento collaterale dopo l’infortunio rimediato lo scorso 2 dicembre in occasione della sfida casalinga contro la Viterbese. Tornerà in campo con ogni probabilità nel mese di febbraio. Il centrale ex Monza, invece, ha rimediato una lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro: il numero 15 rosanero dovrà restare fermo ai box per circa tre settimane. Resta da valutare anche Floriano, non al meglio della condizione.

Al cospetto degli uomini di Salvatore Campilongo, il coach ex Trapani pare intenzionato a confermare il 4-3-3. Medesimo dispositivo tattico proposto contro il Bari. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore. I dubbi principali riguardano l’attacco.

Nulla cambia tra i pali. Davanti a Pelagotti, Somma e uno tra Lancini e Peretti formeranno il tandem di centrali difensivi, mentre Accardi e Crivello agiranno da esterni bassi. In mezzo al campo dovrebbero esserci ancora una volta Odjer, Palazzi e Luperini, mentre Rauti, Valente, Kanoute e Silipo sono in lotta per occupare gli altri due posti a disposizione. Infine, uno tra Saraniti e Lucca – decisivo contro la squadra di Gaetano Auteri – completerà il tridente.

Ecco le probabili formazioni del match tra Cavese a Palermo.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Lancini, Somma, Crivello; Odjer, Palazzi, Luperini; Kanoute, Rauti (Valente), Lucca (Saraniti).

Allenatore: Roberto Boscaglia.

Indisponibili: Almici, Marconi.

Squalificati: nessuno.

CAVESE (4-3-3): Russo; Tazza, Marzupio, De Franco, Ricchi; Matera, Pompetti, Esposito; Russotto, Germinale, De Rosa.

Allenatore: Salvatore Campilongo.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: Matino.