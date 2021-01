Cavese-Palermo, Cava stregata per i rosanero: in campionato mai una vittoria. I precedenti

“Cava stregata, in campionato mai una vittoria”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sul prossimo avversario del Palermo. Due giorni e la compagine rosanero sfiderà l’ultima della classe: la Cavese. “In campionato la trasferta di Cava de’ Tirreni è storicamente stregata per il Palermo”, si legge. Nei quattro precedenti, infatti, i siciliani hanno sempre pareggiato su quel campo. L’unica vittoria risale al 1988, ma era Coppa Italia di C. Fu l’ultimo incontro tra le due formazioni. In totale, tra Sicilia e Campania, Cavese e Palermo si sono affrontate dieci volte (in Coppa Italia di Serie C, in Serie C1 e in Serie B). La prima sfida a Cava

risale al 1982: terminò 0-0 e compromise la corsa degli uomini allenati da Renna verso la volata in Serie A, poi sfumata nelle ultime giornate.