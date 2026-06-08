Dopo la stagione esaltante terminata con la finale persa contro il Monza, il Catanzaro si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie B con l'obiettivo di confermare o migliorare quanto fatto.

Alberto Aquilani, con ogni probabilità, lascerà il capoluogo calabrese per la Serie A. In pole ci sarebbe il Sassuolo che avrebbe vinto il duello con il Torino. Il direttore sportivo, Ciro Polito, dopo numerose indiscrezioni che lo vedevano lontano dalla Calabria, nelle ultime ore lo scenario sarebbe cambiato drasticamente. Infatti, secondo quanto riportato da Alessio Alaimo, il ds potrebbe rimanere al Catanzaro. Ed in settimana ci dovrebbe essere un meeting tra la società calabrese e Ciro Polito per porre le basi per il futuro.

Dunque, il Catanzaro si prepara al nuovo campionato con Polito nuovamente al timone. Dopo l'ufficialità della sua permanenza, la società calabrese si muoverà per individuare il profilo del nuovo allenatore.

Si attendono novità nei prossimi giorni, ma la permanenza del direttore sportivo al momento appare come la ipotesi più plausibile.

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