Catanzaro-Palermo, trasferta vietata ai sostenitori rosanero

Sabato 26 aprile è in programma Catanzaro-Palermo, una sfida che si preannuncia decisiva per l’accesso alla griglia playoff. Tuttavia, i ragazzi guidati da Alessio Dionisi non potranno contare sul supporto dei propri tifosi: il Prefetto, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha infatti disposto il divieto di trasferta per i sostenitori rosanero, a causa di precedenti episodi di violenza tra le due tifoserie.