Catanzaro-Palermo, i precedenti dell’arbitro Feliciani con i rosanero

Domenica alle ore 15:00 andrà in scena al “Ceravolo” la sfida fra Catanzaro e Palermo, valevole per la 34ª giornata di Serie B, match fondamentale per mantenere le speranze di promozione per gli uomini di Dionisi. L’arbitro designato è Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, che vanta anche un’esperienza anche nel campionato cipriota. Feliciani ha già diretto il Palermo in 4 occasioni con un bilancio abbastanza positivo: 2 vittorie e altrettanti pari.

Per dare uno sguardo all’ultimo precedente dobbiamo andare a Gennaio 2023, in un Ascoli-Palermo terminato col risultato di 1-2 per gli uomini di Corini con doppietta di Brunori e, sempre nella stessa stagione, Feliciani diresse i rosanero nella sfida contro il Pisa,conclusasi con un pirotecnico 3-3. Gli altri precedenti del fischietto Abbruzzese col Palermo sono arrivati in Serie C:il primo un Bari-Palermo del 2020, terminato col risultato di 1-1 con la splendida punizione di Lucca;mentre il secondo -per i più nostalgici- nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie C contro la Feralpisalò (1-0) datata 2022.