Catanzaro-Palermo, da Accardi a Saraniti: i post social dopo la sfida del “Nicola Ceravolo”

Secondo punto stagionale per i rosa.

Dopo 17 giorni, il Palermo torna in campo per affrontare il Catanzaro nella sfida valida per il recupero della settima giornata di Serie C. Nonostante criticità varie, principalmente legate alle tante assenze – causa Covid, l’approccio al match della compagine rosanero convince. Tanto che, sotto di una rete e in 9 uomini a causa delle espulsioni di Broh e Crivello, i rosanero riescono ad acciuffare un preziosissimo pari beffando la compagine calabrese. A decidere la sfida il penalty trasformato da Evacuo e la rete di Almici, deviata proprio dallo stesso ex Trapani.

Risultato importante, specie sul piano morale, che permette agli uomini di Boscaglia di rimettersi in marcia dopo 17 giorni di inattività. A testimoniarlo le “reazioni social” dei calciatori rosa a margine dell’1-1 maturato questo pomeriggio al “Nicola Ceravolo”.