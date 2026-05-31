Il capitano del Catanzaro, Pietro Iemmello, ha scritto un messaggio su Instagram dopo la finale persa contro il Monza.

“La storia, si dice, la scrive chi vince. Ed è vero. Ma esistono vittorie che nessuna classifica può raccontare, nessuna coppa può rappresentare, nessun risultato può cancellare. Noi abbiamo vinto con la passione. Abbiamo vinto con il sacrificio. Abbiamo vinto con l’amore per questa maglia, per questi colori, per questa gente. Siamo stati un corpo UNICO.Un solo cuore che ha battuto all’unisono. Società, Presidente, Direttore, squadra, mister, staff, magazzinieri, fisioterapisti, dottori e tifosi: un’unica anima che ha camminato nella stessa direzione. Abbiamo vinto ogni volta che ci siamo rialzati dopo una caduta. Ogni volta che abbiamo stretto i denti nel silenzio. Ogni volta che abbiamo scelto di lottare insieme invece di arrenderci.E forse la nostra vittoria più grande è stata un’altra. Essere un esempio. Un esempio per tutta l’Italia. Perché in un calcio dove spesso contano i budget, i numeri e la forza economica, noi abbiamo dimostrato che esistono ancora valori che non si possono comprare. Abbiamo affrontato montagne che sembravano impossibili da scalare.

Abbiamo sfidato realtà più grandi, più ricche e più potenti di noi. E lo abbiamo fatto senza paura, guardandole negli occhi.Perché essere i più forti è facile quando hai tutto. Essere i più coraggiosi quando hai meno è qualcosa di straordinario. E grazie a chi ci ha sostenuto dagli spalti, da casa, ovunque. Perché nei momenti più duri ci avete ricordato chi eravamo. Forse la coppa finirà nelle mani di qualcun altro.

Ma nessuno potrà portarci via ciò che abbiamo costruito insieme. Perché i trofei riempiono le bacheche. L’amore, il coraggio e il senso di appartenenza riempiono una vita. E quando un giorno guarderemo indietro, non ricorderemo soltanto un risultato. Ricorderemo di aver dato tutto. E chi dà tutto, non perde mai davvero.Perché quando riesci a far battere il cuore anche a chi non ti appartiene, significa che hai lasciato un segno. Significa che la tua storia è diventata l’emozione di tanti. E nessuna sconfitta può cancellare una cosa così grande. C’è sempre un Alba dopo una notte buia. TI AMO”.