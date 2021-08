Catanzaro, Calabro euforico: “Vincere all’esordio dà fiducia, reazione positiva”

Esordio vincente per il Catanzaro di Antonio Calabro che, tra le mura amiche, ha superato per 3-1 la Virtus Francavilla

Esordio vincere per il Catanzaro che ha strapazzato per 3-1 la Virtus Francavilla nel primo match della nuova stagione. Prestazione da incorniciare per i calabresi che hanno messo in vetrina il talento di Federico Vazquez , autore di una doppietta e protagonista indiscusso della gara. Il tecnico della compagine calabrese, Antonio Calabro , al termine della sfida ha così commentato la vittoria.

"La vittoria all’esordio ti dà fiducia e non è mai semplice riservando tante incognite e difficoltà. Siamo stati bravi a tirare fuori durante tutto l’arco della partita una prestazione intelligente fatta di intensità, soprattutto il primo tempo e l’ultima metà del secondo tempo. La reazione è stata positiva. Il Francavilla non aveva fatto molto per impensierirci e subire gol su rigore su un’azione fortuita con un colpo di mano poteva scalfire l’umore dei ragazzi. Siamo stati subiti volenterosi a riprendere questa partita. I ragazzi hanno letto bene e come fare male agli avversari. C’è stato un indice di pericolosità nel primo tempo molto alto e si poteva chiudere con più gol di differenza. Per essere la prima partita sono molto soddisfatto ma c’è tanto da lavorare".