Poco più di quarantotto ore e sarà Catania-Palermo.

Domani martedì 2, alle ore 10.30, il tecnico Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma mercoledì sera alle ore 20.30 allo Stadio “Angelo Massimino”: dichiarazioni live e diretta testuale su Mediagol.it.