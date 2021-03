Catania-Palermo, la carica di Odjer in vista del derby: “Forza ragazzi, facciamo la storia!” Il post Instagram

Turro pronto per il derby di Sicilia, Catania–Palermo.

Tra i tanti assenti del Palermo, indisponibili questa sera per il tecnico Giacomo Filippi, Moses Odjer è sicuramente una delle pedine fondamentali nello scacchiere tattico della compagine rosanero. Nonostante la sua assenza nell’attesissimo derby contro il Catania, il mediano ghanese ha voluto comunque dare la sua carica ai compagni, in vista della sfida del “Massimino”, in programma questa sera alle 20.30. Di seguito il post in questione, lanciato sul proprio profilo Instagram.