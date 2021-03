Catania-Palermo, Filippi lancia Silipo: chance da titolare nel derby per il gioiello scuola Roma. Tutte le mosse dell’ex vice di Boscaglia

Uno scorcio di quiete e stabilità dopo la tempesta.

Questo l’obiettivo, forse meglio dire il desiderio, di un Palermo in profonda crisi tecnica e societaria. Le beghe tra i due soci principali, il complesso quadro finanziario, la ricerca di nuovi potenziali investitori per schiudere un orizzonte in vista della prossima stagione. L’annata estremamente deludente sul campo, il flop del progetto tecnico e l’esonero di Boscaglia.

Trovare il bandolo della matassa sul piano tattico, nervoso e motivazionale, alla vigilia dell’atteso derby contro il Catania non sarà impresa agebole per il nuovo allenatore, Giacomo Filippi. Nuovo si fa per dire, poiché l’ex vice di Boscaglia conosce a menadito vizi, virtù e dinamiche del gruppo rosanero.

Quale Palermo vedremo al “Massimino”? All’annoso quesito prova a rispondere l’edizione siciliana de “La Gazzetta dello Sport” con un minuzioso approfondimento a riguardo. Sette le assenze certe, tra infortuni r squalifiche, che condizioneranno in moso significativo le scelte dell’allenatore nativo di Partinico. Non potrà xambiare molto sotto il profilo tattico e della metodologia di lavoro. Quindici anni al fianco di Roberto Boscaglia hanno ovviamente plasmato e caratterizzato fortemente il background di nozioni e conoscenze dell’ex difensore centrale di Trapani e Treviso. L’aspetto su cui Filippi cercherà di far leva, in ragione di un rapporto umano gratificante con la squadra, è quello principalmente psicologico e motivazionale. Con serrati colloqui individuali il tecnico rosanero sta cercando di ridestare orgoglio, amor proprio e ferocia agonistica nei componenti della rosa. Bisogna ripristinare una connessione virtuosa, in termini dialettici e relazionali, tra allenatore e calciatori, progressivamente erosa da crepe e dissidi di ogni sorta nella precedente gestione. In materia di formazione, probabile la conferma del 4-3-3: con Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni vassi e Somma-Marconi tandem di centrali difensivi. De Rose e Luperini quasi certi di una maglia a centrocampo, Martin e Santana potrebbero contendersi il ruolo di mezzala. In avanti chance per Silipo e Floriano con Lucca terminale offensivo. Il gioiello scuola Roma, classe 2001, potrebbe finalmenye giocarsi una chance importante dal primo minuto in un match dai marcati connotati tecnici, agonistici e psicologici. Lanciare un altro talento di prospettiva potrebbe avere una doppia valenza, di matrice calcistica e finanziaria, in un momento così complesso a tutti i livelli sul fronte societario. Filippi ha chiesto espressamente alla squadra maggiore intensità ed aggressività in pressione sulla sfera. Il pressing alto sulla trequarti offensiva, portato in modo sincrono ed organico sul primo possesso avversario, dovrebbe nelle intenzioni divenire un marchio di fabbrica del nuovo corso rosanero.