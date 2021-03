Catania-Palermo, derby che scotta per Filippi: le mosse dell’ex vice di Boscaglia in vista dell’esordio. Hera Hora in liquidazione, c’è una data

Il primo bivio di un percorso che potrebbe costituire una grande opportunità professionale.

L’articolo odierno sulle pagine siciliane del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’imminente debutto in panchina di Giacomo Filippi da allenatore della prima squadra rosanero. Da vice di Boscaglia a tecnico pronto a recitare da protagonista nel tentativo di dare una virata ed invertire il trend del Palermo in questo rush finale della stagione.

Con il derby in programma al “Massimino” contro il Catania tra poco più di 24 ore, non esistono margini per varare chissà quali stravolgimenti e rivoluzioni. Filippi conterà in primis sull’aspetto motivazionale, forte del buon rapporto con la squadra, ripartendo dai calciatori di maggior esperienza e personalità in organico. Il noto quotidiano sportivo nazionale analizza quelle che potrebbero essere le scelte e gli accorgimenti dell’ex difensore centrale nativo di Partinico in vista del match contro la formazione di Raffaele. Il 4-3-3 dovrebbe essere il mosulo di riferimento sulla scorta di quanto proposto nelle ultime settimane anche da Boscaglia: Almici, Odjer e Saraniti non saranno disponibili per squalifica, Valente è in gruppo ma non ancora pronto per giocare dall’inizio, Kanoute fuori dalla lista per ragioni disciplinari. Il reintegro dell’esterno offensivo senegalese, dopo il confronto tra il giocatore e l’Ad, Rinaldo Sagramola, avverrà dopo il derby. Crivello dovrebbe tornare tra i titolari, Accardi ripristinare la sua recente collocazione sull’out destro, con Somma e Marconi centrali della retroguardia. Il capitano Santana troverà con ogni probabilità spazio nell’undici iniziale, da capire se nel ruolo di mezzala o come aculeo del tridente offensivo. De Rose sarà il playmaker in mezzo al campo e Martin dovrebbe essere al suo fianco da intermedio di destra. In avanti con Lucca inamovibile dovrebbe finalmente scoccare l’ora di Silipo, fortemente candidato ad una maglia da titolare.

Sul fronte societario prosegue il braccio di ferro tra Mirri e Di Piazza, la controllante Hera Hora va verso la liquidazione e il prossimo otto marzo dovrebbe essere nominato un liquidatore. Tutti i beni del soggetto giuridico dobrebbero confluire direttamente nel Palermo FC, ma le distanze tra il presidente e l’immobiliarista italoamericano restano siderali. Ragion per cui, è tuttora in corso la ricerca di un nuovo investitore disposto anche arilevare per intero il pacchetto azionario del club.