Catania, Ferraù ci crede: “Puntiamo la B, ce la giocheremo con Palermo e Avellino”

Il Catania pensa in grande in vista della prossima stagione di serie C. I rossazzurri dopo essersi salvati dal fallimento per il rotto della cuffia grazie anche ai propri tifosi, puntano alla promozione in serie B. Il presidente SIGI, Giovanni Ferraù, ha parlato così in conferenza stampa.

"Dobbiamo moltissimo ai nostri soci, ma anche agli sponsor e ai nostri tifosi, che ci hanno sostenuto nel momento più difficile. Grazie a loro e agli introiti derivanti dalla cessione del Papu Gomez oggi la matricola è ancora in vita. Ora dobbiamo fare il resto e attirare nuovi investitori, che possano riportare il Catania là dove merita. Abbiamo in atto importanti interlocuzioni con un gruppo maltese che ha già versato 500 mila euro e che spera di realizzare una saldatura Catania-Malta. Non ci fermiamo qui, in ogni caso, perché abbiamo affidato allo studio Grimaldi il compito di reperire figure in grado di rilevare il club. Che comunque in questo momento sta allestendo una squadra forte, che vuole tornare in B. Ce la giocheremo con Bari, Palermo, Avellino, Catanzaro e forse Cosenza. Magari approfittando della spinta che verrà dagli spalti".