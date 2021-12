Castagnini: “Squadra competitiva, il calcio è fatto di episodi”. E sulle strutture…

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del nuovo coach Silvio Baldini

Parola a Renzo Castagnini. Il direttore sportivo del Palermo è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore rosanero, Sivlio Baldini. Quest'ultimo è subentrato a Giacomo Filippi dopo i tre ko consecutivi in esterna maturati contro Picerno, Catania e Latina. Di seguito, le dichiarazioni del ds che si è soffermato sulle strutture in cui si alleneranno Francesco De Rose e compagni, ma non solo.