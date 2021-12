Castagnini: “Somma? Verrà valutato. Rinnovi vanno meritati, chi è in scadenza…”

Le parole del direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, durante la presentazione del nuovo tecnico rosanero Silvio Baldini

"Somma? È sempre stato a disposizione. Sarebbe dovuto andare via quest'estate, ma alla fine è rimasto e non è stato utilizzato per scelta tecnica. Adesso il mister lo valuterà. Giocatori in scadenza? Siamo stati chiari all'inizio, non rinnoveremo contratti. Giocare nel Palermo e rinnovare un contratto bisogna meritarlo. Rinnovare un contratto è una cosa seria e non ci sono molti giocatori meritevoli al momento. Qualcuno che deve rinnovare avrà certamente più motivazione, ma tutti devono meritarlo. I nostri giocatori sono bravi, ma ce ne sono tanti. Il Palermo è Palermo, e per rimanerci bisogna meritarlo".