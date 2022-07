Castagnini: “Ringrazio Sagramola, creò lui la società. Sul Palermo e la Serie A”

"La scelta del mio addio non è legata all'addio di Sagramola. Mi è dispiaciuto perché la società l'ha creata lui da zero, io credo che con lui abbiamo fatto questi risultati. Credo che questo vada ricordato, perché Sagramola ha costruito tutto questo. Io ringrazio pubblicamente Sagramola. Non abbiamo rancore o rabbia verso nessuno, ringraziamo la società attuale per averci dato la possibilità anche se non sentivamo la fiducia. Io sono certo che a Palermo faranno grandi cose perché hanno dei grandi professionisti e porteranno il Palermo in Serie A, non so in quanto tempo. Hanno una grande struttura e organizzazione. Gli lasciamo un patrimonio bellissimo, questo è il nostro orgoglio"