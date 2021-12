Castagnini: “Più forti del Catania, ma i valori si azzerano. Brunori? Farà grandi cose”

Le parole del direttore sportivo rosanero nel pre partita del derby di Sicilia tra Catania e Palermo

Intervenuto nel pre partita esclusivo di Eleven Sports, Castagnini ha detto la sua sul derby e su tutte le dinamiche tecniche e mentali che conteranno non poco per l'equilibrio complessivo della sfida. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del Ds rosanero: "I derby sono derby. Io fortunatamente li ho anche giocati, sono partite diverse anche se in palio ci sono sempre tre punti. La partita si ricorderà sempre nella storia e ha un sapore particolare. Catania? Io credo che in queste partite i valori si bilanciano. In valori tecnici siamo superiori al Catania, ma in queste partite valgono poco. Oggi è importante perché non ci distanziamo dal Bari facendo tre punti e domenica prossima avremo una grande chance . Brunori? E' più grande di Lucca ma credo possa fare grandi cose. Ha mezzi tecnici ed è un ragazzo a posto. Calciomercato? A gennaio saremo attenti e qualora ci sarà la necessità Mirri ha detto che interverremo"