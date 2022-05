Castagnini: “Palermo-Triestina e quel racconto di Mirri. Ce la giocheremo”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Palermo in vista del doppio confronto contro la Triestina

Un segno del destino. Partirà da Trieste l'avventura del Palermo ai playoff di Serie C. Domenica 8 maggio andrà in scena in Friuli il primo turno della Fase Nazionale, con l'andata in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Nereo Rocco". Il ritorno, invece, si giocherà giovedì 12 maggio fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera".