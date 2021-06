Castagnini: “Palermo mai competitivo per il primo posto. Svelo nostro rammarico”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del direttore sportivo rosanero, Renzo Castagnini

E' ufficiale il rinnovo del tecnico, confermato attraverso una nota diramata dalla società rosanero tramite i propri canali di riferimento. Filippi, subentrato a Boscaglia a stagione in corso, ha preso le redini della squadra dopo l'esonero del tecnico gelese e ha condotto il Palermo ai playoff. Confermato anche Renzo Castagnini nel ruolo di direttore sportivo . Oggi entrambi interverranno in conferenza stampa per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e proiettarsi alla prossima. Di seguito le dichiarazioni del ds rosanero.

"Somma? Non ha fatto bene come ci si aspettava. L'avevo avuto a Brescia dove aveva fatto la differenza. Può succedere di sbagliare un'annata anche se tutto sommato lui non ha avuto gravi infortuni. Adesso valuteremo insieme all'allenatore quello che ci riserverà il futuro. I calciatori del Palermo sono tutti perbene ed è giusto parlarne con loro di quello che dobbiamo fare. Competitivi per il primo posto visto quello che ha fatto la Ternana non lo siamo mai stati. Quello che hanno fatto loro rimarrà un record assoluto. Continuare a vincere dopo che avevano vinto il campionato è una cosa straordinaria. Abbiamo un pò di rammarico perché siamo mancati sotto l'aspetto concentrazione. Quando affrontavamo le grandi non facevamo mai cilecca e viceversa con le più piccole non era così. Il senno di poi lascia il tempo che trova. Di solito si prendono i giocatori che si conoscono o su cui si hanno garanzie".