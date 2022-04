Castagnini: “Monopoli tosto, ma buon primo tempo. Playoff? Vogliamo vincerli”

Le parole del direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, al duplice fischio della sfida contro il Monopoli

Così il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, al duplice fischio della sfida contro il Monopoli che attualmente vede i rosanero in vantaggio per una rete a zero. Il dirigente, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport", si è inoltre proiettato ai playoff a tre giornate dalla fine del campionato.

"L'obiettivo del Palermo è quello di vincere i playoff, sarà certamente una maratona difficile con squadre forti in tutti e tre i gironi. Noi siamo forti e possiamo dire la nostra. Baldini? Non devo certo dare io giudizi, è la sua carriera a parlare. Come persona gli sono state date delle etichette non giuste. È una persona straordinaria, sincera, onesta, un padre di famiglia e un professionista, se ci lavori impari a conoscerlo per ciò che è. A Carrara ha ritrovato stimoli, a Palermo ne ha ancora di più. Tornare dopo 18 anni era un suo desiderio, è qui con l'entusiasmo di un ragazzino. Tifosi? Critiche arrivate quando era giusto ci fossero. Speriamo di riuscire a trovare anche questa vittoria, in modo tale da ritrovare anche l'entusiasmo dei nostri tifosi allo stadio che rappresentano per noi il dodicesimo uomo in campo".