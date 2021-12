Castagnini: “Mercato? Parlato con Baldini, sappiamo dove intervenire. Le uscite…”

Le parole del direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, alla conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico rosanero

"Siamo qui a presentare il nuovo allenatore, ma colgo l'occasione per ringraziare Filippi e il suo staff. Persone di livello e serie, che mi sento di ringraziare. Per presentare Baldini non devo spendere troppe parole, il suo curriculum e ciò che ha fatto parla da solo. Per il mercato abbiamo parlato con Baldini e sappiamo dove dobbiamo intervenire. Per quel che riguarda le uscite, possiamo aver bisogno di tutti. Siamo abituati a fare le cose e poi a dirle, dobbiamo essere cauti anche nelle valutazioni".