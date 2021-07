Castagnini: “Altri acquisti? Resta uno slot, dipende da esuberi. Difesa ok”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, ai microfoni di Mediagol.it

"Abbiamo sempre detto che dovevamo avere due giocatori per ruolo. Al momento, se si escludono gli esuberi, abbiamo a disposizione ventuno calciatori. Quindi resta da colmare uno slot e bisogna giocarsi bene questo spazio a disposizione. Se gli esuberi non dovessero andare via è un altro paio di maniche. Se qualcuno esce, allora qualcun altro può entrare ma non è detto. Siamo sempre stati chiari e vogliamo avere a disposizione ventidue giocatori. I Primavera si stanno aggregando molto bene. Speriamo rimangano concentrati e di profilo basso. Poi verrà un altro ragazzo e si aggregherà anche lui. Quindi avremo i famosi ventidue più i tre Primavera", le sue parole.

"Pacchetto difensivo? Se esce qualcuno potrebbe entrare qualcun altro, ma per adesso la difesa sta facendo bene. Il roster difensivo lo scorso anno e in queste prime partite ha confermato di essere un reparto solido, a parte in occasione del match contro la Juve Stabia. Cambiare diventa cervellotico, bisogna valutare bene le cose. E se qualcuno esce, vediamo cosa succederà. C'è ancora un mese di tempo per cedere gli esuberi. Broh, Crivello e Somma sono giocatori forti e quindi spero sia per noi, sia per loro, di poterli trasferire in un altro team".