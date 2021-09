Castagnini: “Il girone C è davvero ostico, il nostro obiettivo è vincere”

Le parole del direttore sportivo del Palermo in merito all'avvio di stagione vissuto dai rosanero

Avvio di stagione non troppo positivo quello del Palermo che nelle prime quattro giornate di campionato ha ottenuto due pari, una vittoria e una sconfitta. La compagine guidata da mister Giacomo Filippi vuole rialzare la testa e ritornare al successo e si proietta alla sfida di domenica pomeriggio in casa del Monterosi Tuscia. In merito all'avvio del campionato dei rosanero ha detto la sua il direttore sportivo, Renzo Castagnini, nel corso dell'intervista concessa a TMW Radio.