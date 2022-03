Castagnini: “Filippi? La squadra la fa la società. Brunori e Massolo, arrivati così”

Le parole del direttore sportivo rosanero, che ha detto la sua sugli obiettivi della formazione di Baldini e su alcune scelte tecniche legate alla passata gestione Filippi

Ecco, di seguito, le sue parole: "Io per primo ho deciso di confermare Filippi lo scorso anno. Non era una scommessa, aveva fatto un finale di stagione con 2.7 a partita. Filippi ha fatto un buon lavoro, poi nel percorso qualcosa non va. Filippi è un buon allenatore ma alla prima esperienza. Per me rimane un allenatore che farà carriera ma in quel momento eravamo un pò appannati e abbiamo scelto di cambiare. Calciomercato? Filippi ci ha detto solo di Massolo che io non conoscevo. Filippi lo informavamo di cosa stavamo facendo, ma è sempre la società a fare la squadra. L'allenatore dice cose gli serve e le caratteristiche. Brunori l'ho proposto io e Filippi mi ha dato il suo ok. Marong? Volevamo mandarlo a giocare ma poi la cosa effettivamente non si è concretizzata. Obiettivo Palermo? Noi adesso pensiamo ai playoff, per l'anno prossimo io non saprei cosa rispondere in questo momento. Noi dobbiamo concentrarci su quello che è il presente. Mio più grande successo da Ds? Quando un direttore sportivo fa una squadra di giovani e vince credo sia stupendo, mi è capitato a Salerno. Pelagotti? Ha fatto il suo, nel primo anno in D ha fatto bene. L'anno scorso così così, quest'anno non ha fatto male ma poi può capitare si verificano gli avvicendamenti come accade in tutti i ruoli. Baldini? Se lui mi chiede un consiglio io rispondo, ma non faccio io la formazione. Pelagotti ha dimostrato di poter giocare a Palermo, credo sia anche fisiologico che dopo un tot partite ci sia un cambio. Poi non è detto che Alberto non giochi tra due domeniche".