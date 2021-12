Castagnini: “Esonero? Doveroso dare svolta. Contatti con Baldini prima di Boscaglia”

Le parole del direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico rosa

"Non abbiamo pensato prima di Latina al cambio allenatore. L'esonero è dato da diverse cose. Nelle ultime cinque partite la squadra ha fatto male, ma questi cambiamenti sono arrivati piano piano. Quando le cose non vanno bene è sempre un concorso di colpe. Chi paga in questi casi, a volte ingiustamente, è l'allenatore, ma era doveroso dare una svolta. Approfitto nel dire che quando l'ho chiamato la prima volta ho sentito una fiamma in lui accesa. Questo ci ha dato grande forza per concludere il suo passaggio al Palermo. Avevo già contattato Baldini quando allenava la Carrarese, prima di Boscaglia. Adesso è capitata l'occasione di portarlo qui, e l'abbiamo fatto. Questa è una convinzione già consolidata da tempo".