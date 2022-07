Castagnini: “Credevamo nel ritorno di Brunori. City Group qui per aiutarci”

"Siamo qui a presentare Matteo, anche se non ha bisogno di presentazioni. E' stato un ritorno faticoso, ci credevamo tutti e ci abbiamo lavorato molto. Vorrei ringraziare il City Group che ci da la possibilità di poter fare certe operazioni. Il City Group è qua per aiutarci e per sostenerci e per dare continuità al lavoro fatto in questi anni senza sconvolgere niente con l'obiettivo di aiutare a crescere il Palermo. Ringrazio ancora il City Group che ci da opportunità importanti. Speriamo di fare quello che loro si aspettano".