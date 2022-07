Castagnini: “City Group non ha messo me e Baldini al centro del progetto. Rinnovi…”

"Sapete tutti perché e come siamo rimasti noi. Il mister è rimasto qua per i risultati conseguiti. Tutta la città era felice che il mister lo seguisse in questa avventura e questo la nuova proprietà l'ha fatto. Il mister si è esposto anche per me e io sono rimasto ma in realtà noi non ci sentivamo al centro del progetto. Dopo averci provato, le cose non sono andate come avremmo voluto. Abbiamo provato a fare un determinato tipo di lavoro senza riuscirci. Ad un certo punto abbiamo perso il gruppo e quella forza che ci ha portato ad ottenere quel grandissimo risultato della precedente stagione. Quando ci siamo accorti di questo, abbiam preso questa decisione. Il mister con il City Group non ha avuto rapporti diretti, per questo l'allenatore non si sentiva al centro del progetto. Il mercato l'abbiamo fatto insieme, ma non è una questione di mercato. Anche quando confermi un calciatore il filo è sottile tra confermarlo in un modo o in un altro modo. Noi abbiamo lavorato su questo tipo di emozioni e quest'anno non riuscivamo più a dare questo tipo di sensazioni. Non ho niente contro il City o contro Zavagno. I giocatori che hanno firmato il rinnovo sono contenti, ma bisogna vedere come è stato firmato il rinnovo. Anche l'attesa per la firma, un giocatore può sentirsi meno importante. Tutto ciò è colpa nostra, mi assumo le mie responsabilità. Abbiamo fatto un certo tipo di discorso ma non ci siamo riusciti. Prima di proseguire in questa strada abbiamo detto basta. Ci siamo accorti che era difficile riproporre quello che ci ha dato linfa lo scorso anno. Manca l'ardore dello scorso anno, ve lo spiegherà meglio il mister"