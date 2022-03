Castagnini: “Ci giocheremo i playoff, qualcuno ha deluso”. E sul futuro di Brunori…

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del ds del Palermo, Renzo Castagnini, alla vigilia della sfida contro il Taranto

Archiviato l'amaro pareggio contro la Paganese e rientrato l'allarme per il possibile rinvio della sfida a causa dei casi di positività al Covid tra le file del Taranto, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare i pugliesi nel recupero di campionato in programma domani pomeriggio al "Barbera". Un impregno presentato alla vigilia dal direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

"In questo momento i ragazzi che abbiamo preso a gennaio non hanno fatto quello che ci aspettavamo. I conti li faremo alla fine, adesso bisogna lavorare e cercare di arrivare il più in alto possibile per giocarci i playoff in maniera importante. Brunori? I discorsi sul suo futuro sono prematuri. Siamo concentrarti in un solo obiettivo per giocarci i play off con tutte le nostre forze. Questi discorsi vanno rimandati".

"La classifica ci dice che siamo in ritardo - prosegue Castagnini - mi aspettavo si potesse far meglio. Evidentemente da qualche giocatore ci aspettiamo qualcosa in più. Questi ragazzi si impegnano, sono convinto che da qui alla fine qualche giocatore che ha fatto meno può darsi che si tolga qualche soddisfazione. Qualcuno ha reso meno, ne prendiamo atto ma la speranza è che nelle fasi finali dei play off qualche giocatore possa darci una mano in più. Le somme si tirano alla fine del campionato, è inutile parlare di quello che succederà. Delle situazioni personali ne riparleremo a fine campionato".