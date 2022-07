Castagnini: “Brunori? Possiamo lavorare sulla sua permanenza. Donnarumma ci piace”

In un giorno storico per il Palermo F.C. , alcune delle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione del City Football Group con presenti Ferran Soriano e Dario Mirri erano indirizzate al tema del calciomercato. Sia il CEO della holding sia il presidente rosanero hanno "dribblato" le tematiche reindirizzandole ai responsabili del settore. A tal proposito, il direttore sportivo del club siciliano confermato anche nel nuovo assetto societario, Renzo Castagnini , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

"Non dico che lo stiamo seguendo ma che ci piace sì, potete dirlo. È un portiere importante, anche lui è nei nostri pensieri. Abbiamo iniziato oggi a lavorare in pratica. Per adesso ci stiamo focalizzando sui rinnovi da fare dei calciatori in scadenza poiché la strategia è quella di continuare sul lavoro fatto scorso anno. Via via poi vedremo cos’altro ci sarà da fare”.