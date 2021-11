Castagnini: “Brunori e Soleri in C solo di passaggio. Promozione? Girone equilibrato”

Il direttore sportivo del Palermo ha tessuto le lodi di due calciatori di livello quali Matteo Brunori ed Edoardo Soleri

"Dipende da loro, hanno tutte le qualità per essere in C solo di passaggio. Soleri lo seguo da quando era in Primavera alla Roma, avrebbe potuto fare un altro percorso sì, ma le punte hanno tempi di maturazione tardivi. Brunori lo avevo chiesto al mio amico Cherubini già un anno fa, in quell’occasione scelse la categoria, ora è qui con me: sono contento. Sono ragazzi forti, determinati, devono fare solo quel passettino mentale in più. Palermo? Per realizzare la più grande opera, serve lavorare come mai. Deve essere il nostro motto. Siamo lì, il campionato è equilibrato. In Serie C basta poco, sia per vincere che per perdere. La linea è sottile, tocca a noi mettere il tratto di pennello decisivo".