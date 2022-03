Castagnini: “Brunori e Soleri importanti. Playoff? Conosciamo le squadre. Lucca…”

Le dichiarazioni di Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, in merito al rendimento di alcuni calciatori rosanero, chiosa anche sull'ex attaccante Lorenza Lucca

"Abbiamo tutto il tempo per fare le cose, alla fine valuteremo in base al risultato sportivo. Sicuramente sappiamo che Brunori e Soleri sono dei giocatori importanti. Mi rompe le scatole andare in televisione dopo una vittoria, sarei venuto più volentieri dopo la sconfitta di Francavilla anche perché sotto il punto di vista del gioco sono rimasto più contento in quell'occasione. Siamo usciti dal campo dispiaciuti ma convinti dei nostri mezzi. Somma-Crivello? Non rientravano nei piani tecnici dell'allenatore, abbiam cercato di darli ma loro hanno rifiutato qualche soluzione. Oggi speriamo possano essere un valore aggiunto, sono giocatori che abbiam presto come giocatori importanti. Non hanno fatto quello che ci aspettavamo ma ci aspettiamo che lo facciano da qui alla fine. Soleri ha un diritto di riscatto, Buttaro è nostro a titolo definitivo. Le squadre che faranno i play off le conosciamo e le seguiamo perché abbiamo diversi osservatori al nord per vedere le squadre che potenzialmente faranno i playoff. Più che preoccuparci degli altri, dobbiamo guardare a noi stessi. Bisogna guardare in che condizione ci arriviamo non dipende tutto dalla posizione in classifica. La squadra sta crescendo fisicamente e come gioco, dobbiamo continuare per arrivare ai playoff in condizioni buone. Ci vuole anche un pò di fortuna, l'anno scorso li abbiamo fatti senza Rauti e Lucca".