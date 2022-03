Castagnini: “Barbera pieno? Spero anche per il Palermo. Tra Baldini e i giocatori…”

Il DS del Palermo Renzo Castagnini è ritornato sullo sfogo in conferenza del tecnico Baldini concentrandosi anche sui play-off di Serie C

"Mi ritrovo anch'io nelle parole di Baldini nello sfogo post gara col Potenza. Ha detto delle coste giuste. Bisogna spronare il gruppo a far meglio perché ha le potenzialità. 'Barbera' pieno per la gara dell'Italia? Una città così ha bisogno di una squadra vincente per riempire lo stadio, questo lo sapevamo. Noi dobbiamo sforzarci tutti quanti a far meglio e spero che i tifosi possano farsi sentire per i prossimi play-off del Palermo. Se ho discusso con Baldini di alcuni rinnovi dei nostri calciatori? No, l'idea è quella di aspettare a fine campionato e vedere cosa succede. Questo è un argomento di cui per ora non vogliamo parlare. Se il discorso di Baldini possa demotivare i calciatori? Il mister non ce l'ha con nessuno in particolare, erano parole dirette alla squadra. C'è la consapevolezza della piazza in cui giochiamo e cosa ci giochiamo. Vi posso assicurare che non c'è nessuno screzio tra Baldini ed un singolo. Come si sono allenati in questi giorni post sfogo? Bene, come sempre. L'ambiente è tranquillo però bisogna mettere qualcosa in più per vincere e fare il salto di qualità. Qual è l'obiettivo attuale del Palermo? L'obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile ma conta anche come ci arriviamo. Quello che ha detto Baldini lo confermo anch'io che i play-off li ho già fatti e vinti. Bisogna vedere come ci arrivi, dopo un campionato lungo e faticoso, la parte fisica diventa importante. Quando giochi delle partite da dentro o fuori non credo ci sia da spronare tanto, l'adrenalina sale da sola. Cosa ci vuole per vincere i play-off? Questa è una domanda da un milione di dollari! Bisogna pedalare e lottare. Bisogna arrivare con la giusta condizione fisica ed un pizzico di fortuna. Vorrei ricordare che lo scorso anno abbiamo disputato i play-off senza i nostri attaccanti titolari (Lucca e Rauti). Arrivare in fondo al campionato con la squadra al completo sarebbe una gran cosa. Da adesso alla fine bisogna dare di più, lo so io, lo sapete voi e lo sanno i giocatori".