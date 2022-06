Castagnini: “Baldini un’intuizione. Futuro? Non dipende da me, ci sono trattative…”

"È un mese che non dormo e sono abituato a questo ritmo, l’adrenalina è stata tanta e dormire era difficile. Ora vedremo di recuperare un po'. Quando sono arrivato ero un po' perplesso perché non conoscevo la Serie D e non l’avevo mai fatta, ma è stata una bella esperienza. Avevamo l’obiettivo di raggiungere la Serie B in tre anni e a dicembre sembrava lontano l’obiettivo, ma poi abbiamo avuto l’intuizione di prendere Baldini e abbiamo svoltato. Al di là dei meriti sul campo, dove fa un lavoro straordinario, è entrato anche nell’animo delle persone e della gente. È riuscito a trascinare Palermo e abbiamo avuto una risposta importante in queste ultime quattro gare e se avessimo avuto uno stadio da 60mila l’avremmo riempito. Serie B? Ho fatto per tanti anni questo campionato, è difficile, ma abbiamo costruito una squadra con un’alchimia importante e che può fare bene anche in una categoria superiore. Poi non dipende da me perché ci sono trattative in società di cui non conosco i dettagli, ma auguro al Palermo di arrivare presto in Serie A. Questa volta andare via da vincenti sarebbe un rammarico perché c’è ancora da lavorare e fare bene".