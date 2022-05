Castagnini: “Baldini mentalità vincente, Palermo alla pari con tutte. Triestina…”

Le dichiarazioni di Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, al termine del primo tempo della sfida tra i rosanero e la Triestina

"Prima mezz'ora equilibrata, poi riusciti a sbloccarla. Bisogna stare attenti perchè la Triestina è una squadra esperta, forte fisicamente e tatticamente. Bisogna continuare così. Naturale che chi arriva ai playoff ha delle ambizioni. Noi ci siamo arrivati con una buona condizione fisica e psicologica. Stiamo bene e ce la giocheremo, anche se sappiamo che il percorso è lungo e faticoso. Baldini? Ci vuole sempre un po' di tempo quando ci sono dei cambi in panchina. Adesso la squadra è davvero sua, chiunque giochi adesso è utile alla causa del Palermo. La squadra è attenta e concentrata, l'allenatore vuole che si giochi sempre per vincere, la mentalità sua è questa come quella della squadra. Crediamo di potercela giocare alla pari con tutti, superiori a nessuno ma nemmeno inferiori. Ci siamo allenati bene, le partite sono tante ma bisogna iniziare bene e continuare questo percorso".