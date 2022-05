Castagnini: “Annata difficile, cambio di allenatore decisivo. Baldini e sold-out…”

Le dichiarazioni di Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, al termine del primo tempo della gara con la FeralpiSalò

Palermo in vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti, decisiva la rete nel finale di Brunori . Primo tempo equilibrato con diversi ottimi interventi di Massolo abile a neutralizzare gli attacchi avversari, ci pensa poi l'attaccante italo brasiliano in contropiede a sbloccare il match. Al termine del primo tempo, il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini , è intervenuto ai microfoni di Rai. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Annata difficile, siamo partiti non benissimo ma pian piano ci siamo assestati. Cambio allenatore determinante, siamo cresciuti e la squadra ha la consapevolezza che ancora la qualificazione non è fatta. Aspettiamo il termine della partita ma siam soddisfatti. Parlavo col presidente prima della partita, arrivare secondi ha poco senso e significato. Abbiamo visto terzo sold out, la gente si è riavvicinata e questo ci fa piacere. Baldini? Silvio allenatore esperto e uomo straordinario, anche lui è servito per far tornare la gente allo stadio".