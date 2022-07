Castagnini: “Amichevole col Pisa spartiacque. Mercato? Non è il problema, il City…”

"Con il senno di poi sarebbe stato meglio smettere prima. Amichevole col Pisa? Non è stato uno spartiacque. Il mercato è stato fatto in maniera trasparente, le decisioni sono state prese da me con il mister e Zavagno. Non ci sono delle operazioni che non avrei fatto senza il City. Rinnovo Luperini? Sarebbe dovuto essere fatto, ma non c'erano i tempi. Zavagno? Il rapporto con lui è leale. E' una persona perbene, le ultime decisioni le prendevo sempre io perché era mia responsabilità. Ho sempre avuto la possibilità di fare ciò che dovevo, non è il mercato il problema principale. City? Palermo diventerà grande. Non basta l'autonomia, devi avere fiducia totale quando lavori. In tre anni ho fatto quello che ritenevo fare e abbiamo ottenuto risultati. Non basta solo scegliere un giocatore per essere al centro del progetto. Vai a vedere la rosa del Monza che ha vinto i playoff, io sono orgoglioso di aver portato otto giocatori dalla D alla B. Qualcuno si dimentica spesso che noi nei tre anni che abbiamo vinto ci abbiamo messo un anno in meno del Bari spendendo qualche soldo in meno. Abbiamo fatto anche delle plusvalenze come quella di Lucca. Dove può arrivare il Palermo? Il City ha risorse per fare un campionato in B per assestarsi nella categoria, questo è normale"